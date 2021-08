Orvieto, contributi alle famiglie numerose: ecco il bando

Misura confermata per una nuova annualità. Contributi per almeno 4 figli

Pubblicato l’avviso per il bando rivolto alle famiglie numerose con almeno 4 figli. Le domande potranno essere presentata dal 6 agosto al 5 settembre.

Bando online: ecco come fare

E’ pubblicato su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12, l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli, residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 12, emanato ai sensi del regolamento regionale n. 8 del 11 novembre 2020 recante “norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose in attuazione dell’art. 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11” e consta di un finanziamento che per la Zona Sociale n. 12 è pari a 8.439,9 Euro. L’avviso resterà in vigore per 30 giorni.

Misura riconfermata

“La misura – afferma l’Assessore alle Politiche e Servizi Sociali e alla Famiglia, Angela Maria Sartini – viene riconfermata anche per questa annualità dopo la proposizione dello scorso anno che ha visto accedere ai contributi 16 nuclei residenti nel nostro territorio. Tale misura si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose e, attraverso l’attribuzione di un beneficio economico, è finalizzata a sostenere il loro maggiore carico di cura ed educativo-formativo promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale della comunità locale”. L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per l’anno 2021 ai nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni 18; per ogni figlio minore viene concesso un contributo pari ad € 150,00. Per accedere a tale beneficio, per i cui requisiti completi si rimanda al bando reperibile all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it/modulistiche/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-benefici-eco – i nuclei familiari devono essere residenti da almeno 5 anni in uno dei comuni della regione Umbria e avere un ISEE familiare non superiore ad € 36.000,00.Sarà possibile presentare domanda di accesso al contributo dal 6 agosto e fino al 5 settembre 2021 compilando il modulo allegato all’avviso stesso e restituendolo secondo una delle modalità indicate nel bando. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’Ufficio della Cittadinanza competente per tale procedimento, provvederà all’istruttoria delle stesse verificando i requisiti per l’ammissibilità e dandone notizia scritta ai richiedenti accesso allo stesso.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Cittadinanza al n. 0763/306728.