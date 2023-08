Orvieto, coltellata al vicino dopo violenta lite - Tuttoggi.info

Orvieto, coltellata al vicino al culmine di una violenta lite. Carabinieri indagano per lesioni personali aggravate

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto si è verificata una vioenta liti tra vicini che è finita con una coltellata. Secondo quanto è stato possibile apprendere, è subito scattato l’allarme e i Carabinieri sono prontamente giunti sul posto, riuscendo ad impedire che la situazione degenerasse. I militari sono riusciti a disarmare l’uomo, hanno sequestrato il coltello utilizzato e hanno accompagnato l’aggressore presso gli Uffici dell’Arma: per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di “lesioni personali aggravate”: attivato immediatamente il “codice rosso”.