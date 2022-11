Orvieto, chiusura al traffico di via Pecorelli - Tuttoggi

– Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 è vietato il transito veicolare in Via Pecorelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via II° della Misericordia fino a Piazza dell’Erba.

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli provenienti da Piazza Generale Cimicchi verrà adottata la seguente viabilità alternativa:

– Da Via Pecorelli svolta a sinistra su Via II° della Misericordia, Piazza Vitozzi, Via Vitozzi, Piazza della Repubblica.

– I sensi unici di marcia di via II° della Misericordia e via Vitozzi saranno pertanto invertiti.

– La circolare “C” del trasporto pubblico locale osserverà il seguente percorso: Piazza Cahen, S.S.71 Strada della Stazione, Strada delle Conce, Porta Romana, Piazza della Repubblica da dove riprenderà il normale tragitto.

Il Servizio Segnaletica Stradale curerà l’apposizione dei divieti assoluti di sosta con rimozione dei veicoli e predisporrà la segnaletica necessaria all’inversione dei sensi di marcia di via II° della Misericordia e Via Vitozzi.

La ditta esecutrice segnalerà la presenza del cantiere in base al vigente Codice della Strada e al Regolamento di attuazione. La Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.