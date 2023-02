Orvieto, Carabinieri ritirano 2 patenti: controllati 110 veicoli - Tuttoggi

I Carabinieri di Orvieto hanno ritirato due patenti: 14 posti di controllo, 130 soggetti identificati e 110 veicoli controllati.

Venerdì 24 febbraio, i Carabinieri di Orvieto, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno ritirato due patenti: una non in corso di validità, l’altra di un neopatentato che guidava un veicolo di cilindrata superiore a quella consentita.

Nel corso della giornata i militari hanno effettuato 14 posti di controllo alla circolazione stradale, hanno identificato 130 soggetti, hanno controllato 110 veicoli e alcuni esercizi commerciali particolarmente frequentati.