Colto da infarto in piazza, salvato col defibrillatore dalla polizia

Un 65enne statunitense con un infarto in corso salvato dall'intervento della polizia, a dare l'allarme un cittadino

La Polizia di Stato di Orvieto ha salvato un 65enne statunitense colto da infarto acuto del miocardio in Piazza Cahen. Il fatto si è verificato il 5 aprile scorso (ma la polizia ne ha dato notizia soltanto ora), quando un cittadino, avendo visto l’uomo accasciarsi a terra, è entrato nel Commissariato di Pubblica Sicurezza che si trova nelle vicinanze per avvertire il personale.

Immediatamente, due Assistenti in servizio in Sala Operativa hanno preso il defibrillatore in dotazione e sono usciti per soccorrere l’uomo che mostrava difficoltà respiratoria e scarsissima reattività.