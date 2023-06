Orgoglio Spoleto per la sua campionessa Irene Orazi

La 33enne sul tetto del mondo dei 100 metri Special Olympics a Berlino, l'omaggio del sindaco Sisti

Spoleto festeggia orgogliosa la sua Irene Orazi, nuova campionessa del mondo dei 100 metri Special Olympics. Irene 33 anni, che si allena con la squadra Special Olympics della cooperativa Il Cerchio, alla sua prima partecipazione ai Mondiali ha conquistato la medaglia d’oro a Berlino.

Eppure il suo Mondiale non era iniziato nel migliore dei modi, perché nei 200 metri un imprevisto l’aveva privata della qualificazione alla finale. Il riscatto è però arrivato nei 100 metri: prima con la conquista di una storica finale e poi con la medaglia d’oro, correndo in 21’’41.

“Non potevamo essere raggiunti da una notizia più emozionante. Il successo di Irene Orazi ai Giochi Mondiali Special Olympics di Berlino ci riempie di gioia e di orgoglio” ha commentato il sindaco Andrea Sisti. “Un risultato meraviglioso che dimostra la caparbietà di Irene, il piacere di mettersi alla prova, la bellezza della condivisione. Questa ragazza è la dimostrazione che i limiti sono solo negli occhi di chi guarda, che la pienezza della vita risiede sempre in ciò che facciamo, nelle esperienze attraverso cui siamo disposti a costruire il nostro presente giorno dopo giorno. Grazie Irene – ha concluso il sindaco – per questa impresa, grazie per il tuo esempio“.