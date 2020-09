Orari dei bus, accanto al QR-Code tornino i cartelli

Accanto al QR-Code tornino i cartelli per indicare gli orari dei bus alle fermate. E’ quanto chiede il Consiglio comunale di Perugia, attraverso una mozione che invita la Giunta ad attivarsi presso Busitalia.

L’azienda di trasporti, per fronteggiare rapide variazioni ai programmi di esercizio legate all’emergenza da covid-19, ha scelto di usare presso le fermate il Qr-code, ossia un codice che è necessario inquadrare con lo smartphone per leggere gli orari, in sostituzione di quelli tradizionali cartacei. Questa soluzione, tuttavia, ha penalizzato soprattutto l’utenza più anziana e, comunque, tutti coloro che sono sprovvisti di modelli di cellulare adeguati al servizio.

Visto che il sistema scelto, di fatto, ostacola fortemente la fruibilità del servizio, il Consiglio chiede all’amministrazione comunale di impegnarsi con Busitalia per ottenere anche il ripristino delle tabelle orarie presso le fermate o comunque ad individuare soluzioni consone all’utenza.