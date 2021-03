Opposizioni in piazza per punto vaccinale "Subito all'ex tabacchi". Lega "Solita farsa" - Tuttoggi

Manifestazione pacifica di Pd, M5S e UC per sollecitare trasferimento dall'attuale centro di Largo Cimabue | Lega "Iter per trasferimento già in corso, si attende solo via libera Usl"

“Sulla salute non si scherza!”. Con questo grido i consiglieri comunali di opposizione sono scesi ieri (sabato 28 marzo) in piazza Matteotti per sollecitare lo spostamento del punto vaccinale di Umbertide dal Centro salute di Largo Cimabue al magazzino Ex Tabacchi.

Matteo Ventanni e Filippo Corbucci (Pd), Giampaolo Conti (M5S) e Gianni Codovini (Umbertide Cambia), ciascuno con un inequivocabile cartello – tra cui anche “Sindaco svegliati!” – sono tornati a ribadire che “la città di Umbertide merita un punto vaccinale che funzioni sul serio, tutto il giorno, ed in una sede adeguata come quella dell’ex tabacchi. Sollecitiamo l’amministrazione a fare quanto di competenza per costruire le condizioni di una vaccinazione veloce e in sicurezza”.

La manifestazione simbolica arriva soprattutto dopo i continui disagi nell’attuale sede di Largo Cimabue, dove spesso, dati anche gli spazi ridotti, si sono venute a creare code interminabili e, di conseguenza, anche inopportuni assembramenti.

Sulla protesta pacifica delle opposizioni è intervenuta anche la Lega Umbertide: “Non sapendo come passare il sabato pomeriggio il trio delle meraviglie (Pd, Umbertide Cambia e M5S, ndr) ha inscenato la solita farsa piena di bugie e di propaganda” hanno affermato il segretario comunale Vittorio Galmacci e il capogruppo in Consiglio Ettore Spatoloni.

“L’iter per il trasferimento del punto vaccinale – affermano i due – è già in corso e si attende, dopo il sopralluogo della settimana scorsa, il via libera definitivo da parte delle autorità sanitarie competenti. Come Lega Umbertide esprimiamo la massima fiducia sul lavoro dell’Amministrazione Comunale e delle autorità sanitarie. Chi si mette a fare manifestazioni come quella di oggi dimostra la sua grande malafede”.