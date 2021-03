Sopralluogo all'edificio ex tabacchi, arriva ok per trasferimento punto vaccinale - Tuttoggi

Incontro positivo tra il sindaco Carizia e il Commissario straordinario Covid-19 Massimo D'Angelo | L'area Puc 2 è idonea a ospitare il nuovo punto vaccinale della città, che non sarà più in Largo Cimabue

Un sopralluogo importante è stato effettuato oggi (martedì 16 marzo) presso il magazzino ex tabacchi di Umbertide – denominata Puc 2 – per verificare se la struttura possa ospitare la nuova sede vaccinale della città.

L’esigenza di trasferimento dall’attuale punto vaccinale di Largo Cimabue – sollecitata a più riprese anche dalle opposizioni – si è infatti resa necessaria dopo i numerosi disagi dei giorni scorsi, su tutti le lunghe file e gli assembramenti.

All’incontro odierno, voluto dal sindaco di Umbertide Luca Carizia, erano presenti, oltre a funzionari del Comune, il Commissario straordinario Covid-19 Massimo D’Angelo e il responsabile del distretto sanitario Daniela Felicioni.

L’edificio, dopo una attenta valutazione, è stato ritenuto idoneo e quindi, quanto prima, verrà allestito per trasferirvi il servizio vaccinale in vista di una più ampia platea di utenti.

“Quello odierno è stato un incontro fondamentale – afferma il sindaco Carizia – nel quale è stata avanzata la proposta di portare il punto vaccinale vaccinazioni in una sede più ampia, in vista dell’aumento di persone da sottoporre a vaccino. Colgo l’occasione per ringraziare il Gruppo Comunale di Protezione Civile per il lavoro che sta svolgendo all’esterno del punto vaccinale temporaneo di Largo Cimabue”.