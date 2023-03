Un’opera della Bottega Tifernate in dono a Re Carlo III, il sogno dei fratelli Lazzari

“L’opera – hanno precisato i titolari della “Bottega Tifernate” Francesca e Stefano Lazzari stamattina (21 marzo) in conferenza stampa, nei locali della Manica Lunga della Pinacoteca – sarà realizzata in pictografia ad olio su tavola, nel formato 1:1, con colori e ricette utilizzate da Luca Signorelli per ultimare l’originale. Il supporto sarà lo stesso di allora, in legno massello, e la lavorazione, già iniziata, coinvolgerà un team di 4 persone per 3 mesi senza soste, giorno e notte. Un’impresa molto complessa che, seguendo in maniera scientifica tutto il ciclo di lavorazione permetterà di ricreare un’opera pressoché identica a quella originale”.

“Gran parte della ricostruzione pittorica – proseguono i fratelli Lazzari – avverrà in Pinacoteca, di fronte al dipinto originale, così da ricreare dettagli e colori nella maniera più esatta possibile. Questo dono, è il nostro auspicio, servirà per mettere ancora di più in evidenza il legame di Città di Castello con l’arte di Luca Signorelli ma anche con alcune opere che oggi si trovano a Londra, alla National Gallery”.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, nel sottolineare la straordinaria valenza culturale ed artistica dell’iniziativa messa in atto da Francesca e Stefano, hanno evidenziato come questa di fatto rappresenti “un vero e proprio invito per gli inglesi e turisti stranieri a recarsi in Italia e in Umbria, nella nostra bellissima città e ammirare le eccellenze artistiche, architettoniche, paesaggistiche ma anche culinarie e godere di un’esperienza sensoriale a 360° come solo l’Alta Valle del Tevere può offrire. Un progetto ambizioso e originale al tempo stesso, che il Comune ha deciso di sostenere”.

I fratelli Lazzari hanno specificato che chiederanno alla Royal Family, attraverso i canali diplomatici ufficiali, “di accettare questo dono particolare e, se possibile, mettere all’asta il dipinto, il cui ricavato potrà essere utilizzato in una delle tante iniziative benefiche che Re Carlo III ormai da tanti anni sta portando avanti. Insieme al Comune di Città di Castello, ad un’eccellenza cittadina, riconosciuta in tutto il mondo, vogliamo così promuovere e stimolare l’arrivo a livello internazionale ed inglese in questo caso, di un pubblico attento alle bellezze italiane con un chiaro riferimento al bene sociale”.