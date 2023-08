Omaggio all’Umbria, concerti in Valnerina: si parte da Norcia

Da mercoledì 9 agosto in Valnerina i concerti della rassegna "Omaggio all'Umbria". Coinvolti Norcia, Cascia e Monteleone di Spoleto

Mercoledì 9 agosto 2023 nella Piazza di San Benedetto di Norcia avrà inizio una serie di concerti che il progetto Omaggio all’Umbria organizzerà per la Valnerina nell’anno 2023.

Protagonista del concerto del 9 agosto a Norcia sarà il giovane violinista prodigio Stefano Mhanna (nella foto, da Facebook) che si esibirà come solista e direttore della sua NoviToniComites Orchestra. Ad impreziosire l’evento sarà il primo violino de I Solisti Veneti, Glauco Guadagnin. Il professor Stefano Ragni illustrerà i brani che verranno eseguiti. Il primo concerto della rassegna “Omaggio all’Umbria” si inserisce anche nella rassegna dell’estate nursina, che propone numerose iniziative nella città di San Benedetto.

A seguire, è in programma il concerto del 10 agosto a Cascia, che si terrà sul Sagrato della Basilica di Santa Rita con il Trio Paradisi, Pecci, Berazzi. Quindi il concerto del 13 agosto nella Piazza del Mercato di Montelone di Spoleto sempre con il Trio Paradisi, Pecci , Berazzi. Si replicherà, nello stesso luogo, con il Duo Paradisi – Berazzi, il 18 agosto.

Stefano Mhanna è un violinista prodigio, che si è diplomato in violino presso il Conservatorio di Santa Cecilia all’età di 11 anni mentre all’età di 16 anni si è diplomato in organo, pianoforte e composizione sempre a Roma nella stesso Conservatorio di Santa Cecilia. Ha vinto molti premi in festival internazionali e gli è stato assegnato il riconoscimento di grande ufficiale per la cultura da parte del Presidente della Repubblica.

Stefano Ragni è musicista di formazione umanistica. Ha studiato con pianisti di fama come Tullio Macoggi, Badura-Skoda, Roman Vlad. Stefano Ragni è persona dalla cultura enciclopedica, è giornalista, scrittore direttore di coro, compositore. E’ stato docente di pianoforte al Conservatorio di Perugia ed è insegnante di musica presso la Università per Stranieri di Perugia. Come pianista ha suonato in Europa, in America latina , in Egitto e in Israele.

I musicisti del Trio Paradisi, Pecci, Berazzi e del Duo Paradisi, Berazzi sono musicisti professionisti che il progetto Omaggio all’Umbria coinvolge spesso e sempre con un grande successo di pubblico. In programma ci sono musiche di Nicolò Paganini, di Antonio Vivaldi, di Camille Saint Saens, di Johann S,Bach . Saranno eseguite anche musiche di Autore come quelle di Fabrizio De Andrè, di Astor Piazzolla, di Paolo Conte e belle musiche di colonne sonore di famosi films come quelle di Trevor Jones e di Ennio Morricone.

I concerti hanno il sostegno del Comune di Norcia, di quello del Monteleone di Spoleto attraverso la Mind S.r.l e della Basilica di Santa Rita di Cascia. Patrocinano gli eventi il Ministero della Cultura, la Regione dell’Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Unicef Italia di cui il progetto Omaggio all’Umbria è testimonial in Umbria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento della capienza.