Oltre 300 baby giocatori per la 30^ edizione di “Calcio Giovane 90”

Oltre 300 ragazzini di 18 società provenienti da tutta Italia saranno protagonisti a Città di Castello della 30^ edizione di “Calcio Giovane 90”, manifestazione nazionale riservata alla categoria esordienti (1° anno 2008) in programma allo stadio “Corrado Bernicchi” da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre.

“Questa manifestazione è un appuntamento storico per la nostra città, che oggi come trent’anni fa interpreta e veicola una visione dello sport e del calcio capace di prediligere i sani valori di lealtà e rispetto, anteponendo al risultato quel divertimento che non deve mai mancare quando si parla di giovani”, affermano a margine della presentazione dell’evento di ieri pomeriggio (martedì 27 agosto) il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti, nel sottolineare “la riconoscenza alla famiglia Bartoccioni per l’impegno serio e appassionato con cui assicura alla nostra città una ribalta nazionale positiva nel calcio giovanile, ricordando anche un amico e una persona di qualità come Fabio Pelosi con un premio che dà il meritato rilievo alla professionalità del giornalismo sportivo”.

Il premio commemorativo con cui il Comune, insieme a Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Ussi e Figc, rende omaggio a Pelosi sarà assegnato per il terzo anno consecutivo durante la cerimonia inaugurale di venerdì 30 agosto, con l’intento di sottolineare il lavoro degli operatori dell’informazione che abbiano connotato la propria attività professionale per l’attenzione e la vicinanza al calcio giovanile.

“Per noi è motivo di grande soddisfazione tagliare il traguardo dei trent’anni di vita di Calcio Giovane 90, all’insegna della partecipazione numerosa e appassionata da parte di tante società e ragazzi provenienti da tutta Italia”, ha puntualizzato Bartoccioni, che avrà come sempre al fianco il figlio Andrea in quella che è “una manifestazione con lo sguardo sempre rivolto al futuro, come è giusto per la presenza della giovanissime generazioni di calciatori, ma che tiene a salvaguardare una opportuna e meritoria attenzione al passato, per non perdere contatto con le proprie radici, i personaggi e le vicende che nella nostra città hanno fatto la storia del calcio”.

“E’ molto importante dare messaggi positivi ai giovani, creare un contesto nel quale i valori di lealtà, rispetto, correttezza e sana competizione siano prevalenti sulla ricerca del risultato e dell’affermazione personale”, ha dichiarato il vicepresidente del Settore Tecnico della Figc e componente del Consiglio direttivo del Comitato regionale umbro della Lega Nazionale Dilettanti Claudio Tomassucci, che ha sottolineato “il sostegno della federazione e del comitato regionale umbro a iniziative come Calcio Giovane che promuovono l’attività giovanile, valorizzando principalmente la dimensione del gioco e del divertimento nella pratica sportiva”. Come di consueto, infatti, Calcio Giovane 90 premierà anche in questa edizione la gioia di giocare a calcio di due giovani partecipanti al torneo, che riceveranno in dono le maglie di Francesco Magnanelli, tifernate doc in forza al Sassuolo, e Federico Melchiorri, giocatore del Perugia e idolo dei tifosi del Grifone.

La 30^ edizione di Calcio Giovane 90 aprirà i battenti venerdì 30 agosto alle ore 17.30 con il ritrovo delle squadre allo stadio comunale “Corrado Bernicchi” di Città di Castello. Alle 18.30 inizierà la cerimonia di apertura, con la sfilata delle squadre partecipanti, la consegna delle quattro targhe del premio Fabio Pelosi per la carriera giornalistica, per la promozione e la diffusione dello sport e per l’esperienza e la competenza del calcio giovanile. Alle 19.30 ci sarà il fischio d’inizio per le gare della prima fase, che termineranno alle ore 22.30. Sabato 31 agosto si continuerà con la disputa delle partite in calendario dalle 15 alle 19 e domenica 1 settembre si riprenderà dalle 9 alle 13, con le ultime partite della fase a qualificazione e i ripescaggi, mentre dalle 15 alle 18.30 si svolgerà la fase conclusiva del torneo, con ottavi, quarti, semifinali e finali, cui seguirà la cerimonia di premiazione. Come ogni anno saranno assegnati i premi dedicati a Ruggero Taddei, Achille Baldinelli e Romano Arcipreti.

Alla manifestazione sono iscritte le seguenti squadre: A.C. Perugia (Pg), Adelkam (Tp), Atletico Loy (Ca), Baldaccio Bruni (Ar), Calcio Rosà (Vi), F.C. Castello Calcio (Pg), Football Valbrenta (Vi), Lama Calcio (Pg), Madonna del Latte (Pg), S.Biagio Promano (Pg), Sansepolcro Calcio (Ar), Trestina (Pg), Vivi Altotevere Sansepolcro (Ar), Virtus San Giustino (Pg), Pavoniana Calcio (Bs), Real San Giovanni A e Real San Giovanni B (Fg), Tiferno 1919 (Pg), Borgo-Sansepolcro (Ar).

