Oltre 250 coristi in arrivo ad Assisi per “Assisi Pax Mundi”

Oltre 250 coristi e musicisti stanno per arrivare ad Assisi per prendere parte alla rassegna internazionale. Torna Assisi Pax Mundi, tutto pronto per dare il via alla sesta edizione della rassegna internazionale di musica sacra francescana. Quattro giorni di musica, dialogo e incontro, dieci cori, sei concerti gratuiti in cinque luoghi francescani. L’appuntamento con la rassegna è dal 17 al 20 ottobre, con tanti appuntamenti davvero per tutti.

Musicisti in “dialogo” nei luoghi dello spirito è questo il motto che unisce i partecipanti alla rassegna non competitiva, organizzata dalle quattro Famiglie Francescane in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Il tema di questa sesta edizione è la CARITA, scelto proprio in occasione degli 800 anni dell’incontro tra il Poverello di Assisi e il sultano d’Egitto Malik al Kamil. Storico incontro che resta attuale e ancora significativo per le conseguenze nel dialogo interreligioso e nella pace mondiale. Quello che si apprestano a vivere tutti i partecipanti, sia coristi che spettatori è un clima di ascolto e scambio, in pieno stile francescano; Assisi, città particolare per la sua vocazione all’incontro e alla promozione della pace e del rispetto, continua a promuovere e diffondere una cultura del dialogo che davvero accolga tutti e a tutti proponga i valori del bene comune, dietro l’esempio e lo stimolo di S. Francesco e di S. Chiara.

La manifestazione prenderà il via Giovedì 17 ottobre, alle 21.00 presso la Basilica S.M. degli Angeli con l’organista Cosimo Prontera, proveniente dalla da Brindisi e un coro gregoriano che arriverà ad Assisi dalla Spagna: Donosti Ereski Gregoriar Schola di San Sebastian, gruppo femminile.

La rassegna continuerà poi venerdì 18 ottobre con due appuntamenti e quattro cori. Alle 17.30 presso la Chiesa S. Pietro sarà la volta del Gruppo Giovane Ensemble di Foligno e del Coro Polifonico “Regina Pacis” (Morolo | FR). Alle 21 la musica di Assisi Pax Mundi vi aspetterà presso la Basilica Superiore di San Francesco dove canterà nuovamente il gruppo gregoriano spagnolo, ma questa volta con la sua formazione maschile, Donosti Ereski Gregoriar Schola (San Sebastian | SPAGNA) e la Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” che arriva ad Assisi da Bari.

Giornata culmine di questi quattro giorni di musica sarà sabato 19 ottobre, i concerti infatti inizieranno già dalla mattina alle 11.30 presso la Cattedrale S. Rufino con il Coro Exsultate Deo – Maria SS. Consolatrice proveniente da Calatafimi Segesta e con il Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Paternò | CT). Nel pomeriggio, alle 16.30 l’appuntamento è presso il Palazzo Comunale Sala della Conciliazione, anche qui saranno due i cori a dare vita alla musica francescana: Insieme Vocale “Commedia Harmonica”, si tratta dell’unico coro di Assisi a prendere parte all’edizione 2019 e Coro “Voci del Frignano” (Pavullo nel Frignano | MO). La serata sarà all’insegna della grande musica, come ogni anno il concerto conclusivo del sabato sera vedrà la partecipazione di tutti i gruppi corali che hanno preso parte alla manifestazione. L’appuntamento con questo ricchissimo concerto è alle 20.30 presso la Basilica Superiore di San Francesco.

Come ogni anno la manifestazione si conclude con un momento di incontro e preghiera, infatti tutti i gruppi animeranno la Celebrazione della domenica mattina, alle ore 10,30 presso la Basilica Superiore di San Francesco. Subito dopo la Santa Messa i gruppi eseguiranno, tutti insieme, il Cantico delle Creature di Padre Domenico Stella.

