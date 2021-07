Olimpiadi, la vendetta di Heynen sull’Italia

Orfani di Giannelli in regia gli azzurri non riescono a contrastare Leon | E il tecnico della Polonia esonerato dalla Sir passa 3-0

La Polonia batte l’Italia con un secco 3-0, si prende i primi 3 punti alle Olimpiadi trascinata da Leon e Heynen consuma la sua vendetta sull’Italia. Gli azzurri, costretti a rinunciare al neo acquisto della Sir Simone Giannelli tenuto a riposo per un problema muscolare, sono apparsi in difficoltà in tutti i fondamentali contro i polacchi. Tra i quali, oltre al bianconero Leon (14 punti per lui), emerge Kurek.

Tra gli azzurri ancora male lo spoletino Zaytsev, che non riesce ad incidere in attacco e risulta impreciso in ricezione.

Vital Heynen, che ha chiuso malamente la sua esperienza italiana con l’esonero dalla panchina di Perugia durante le finali scudetto, si è preso una rivincita. Anche se la Polonia, che aveva perso all’esordio del torneo Olimpico contro l’Iran, non è apparsa la squadra fenomenale salita per due volte sul tetto del mondo.

Italia in ansia per le condizioni di Giannelli. Si proverà un rapido recupero, ma senza rischiare per non aggravare il problema alla coscia.

Italia – Polonia 0-3 (20-25; 24-26; 20-25)