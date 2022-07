Oleoturismo, la Regione approva il disciplinare per il territorio - Tuttoggi

Per l'esercizio dell'attività oleoturistica nel territorio la Regione Umbria recepisce la legge che norma e valorizza attività strategica.

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, ha approvato il disciplinare per l’esercizio dell’attività oleoturistica nel territorio.

Con questo atto – riferisce l’assessorato – la Regione Umbria rafforza e valorizza un settore di eccellenza puntando, oltre che sull’innalzamento qualitativo e quantitativo della produzione, anche sullo sviluppo dell’attività turistica collegata all’“oro verde”. Il provvedimento soddisfa, infatti, un’aspettativa diffusa tra gli imprenditori agricoli e l’importante rete che ruota intorno al turismo dell’olio, una filiera in forte espansione negli ultimi anni. Il disciplinare indica linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica, come sancito dalla legge nazionale 160 del 2019 e relativo decreto ministeriale di attuazione.