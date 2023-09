Ok alla variazione urgente di bilancio per il prestito per il Curi

Via libera in Commissione: dopo il tempo perso a valutare il progetto del nuovo stadio, si punta a ottenere un prestito dal Credito sportivo per proseguire la riqualificazione dell'attuale

Via libera dalla Commissione consiliare comunale (con una sola astensione), alla preconsiliare n. 7770 relativa alla variazione urgente al bilancio di previsione 2023 – 2025 a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta, del progetto fattibilità tecnico-economica relativo all’adeguamento statico/sismico e alla riqualificazione dello stadio comunale Curi, per un importo di 5,3 milioni.

Il prestito a tasso zero dal bando Sport Missione Comune

Il motivo di urgenza che ha portato la Giunta a deliberare la variazione era legato alla necessità di partecipare al bando “Sport Missione Comune” dell’Istituto per il credito sportivo, che consente al Comune di contrarre indebitamento con un contributo in conto interessi. Il bando prevede che le domande siano presentate entro il 5 dicembre 2023, ma è previsto anche un termine intermedio, il 30 settembre, che consente di ottenere un contributo in conto interessi totale per mutui della durata di 15 anni.

Pertanto si intendeva completare la pratica entro il suddetto termine intermedio, anche perché si tratta di un bando “a sportello”. L’atto consente di ottenere un mutuo di fatto a tasso zero in un contesto storico in cui l’andamento degli oneri finanziari è in ascesa.

Gli interventi fatti

Il dirigente Zepparelli ha spiegato che, a seguito della delibera di giunta del 20 settembre che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, è stato chiesto un aggiornamento all’ufficio responsabile del programma triennale delle opere pubbliche per inserire il relativo intervento. Il progetto di fattibilità approvato tiene conto di quanto emerso qualche anno in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica e di ulteriori indagini circa lo stato di conservazione delle strutture dello stadio (struttura in acciaio e gradoni in cemento armato). In una prima fase, sono stati realizzati due interventi in successione: il primo sulla copertura della tribuna e il secondo, più incisivo e consistente dal punto di vista dell’adeguamento sismico, per la messa in sicurezza della Curva Nord.

Il tempo perso per valutare il progetto del nuovo stadio

Essendo emersa comunque l’esigenza di intervenire su tutti i settori dello stadio, dopo una fase in cui gli uffici competenti sono stati impegnati a valutare la proposta di realizzazione di un nuovo stadio nel frattempo pervenuta, l’attuale progetto di fattibilità, riprendendo il precedente programma di intervento, prevede l’adeguamento statico-sismico delle tribune Est e Ovest e della Curva Sud dello stadio Curi e include altresì la riqualificazione del campo da gioco e dei servizi igienici per il pubblico.

Altre poste sono stanziate nella programmazione dell’ente per consentire un complesso di interventi la cui progettazione è in fase di raffinamento.

Il dibattito politico

Il consigliere Francesco Zuccherini (Pd), a fronte di un bando di cui si può beneficiare fino a esaurimento delle risorse stanziate, ha espresso l’auspicio che l’iter non risulti tardivo. Ad ogni modo, se l’atto portato in commissione rappresenta il passo più concreto finora compiuto, a suo avviso a livello politico resta il fatto che sulla questione stadio si è perso tempo.

Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha espresso un plauso all’amministrazione per aver colto l’opportunità del bando del Credito sportivo. L’amministrazione, a suo avviso, è stata veloce a redigere un progetto che è finalizzato a raggiungere l’obiettivo della riqualificazione che è poi quello condiviso dai cittadini e dai tifosi.