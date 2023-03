Offerte di lavoro a Terni incontrano la “Fiera”

Le offerte di lavoro disponibili

Sono già numerose le offerte presentate e le aziende che hanno comunicato le proprie richieste di personale. A queste se ne aggiungeranno altre nelle prossime ore. Quelle già ufficializzate riguardano addetti alle macchine da cucire per la produzione di abbigliamento esterno, disegnatore tecnico, consulente digitale, fresatori, campaign manager, e-commerce manager, magazziniere, addetto alla contabilità, analista contabile, operatrici alle macchine da cucire e segreteria direzionale. A questo link ci si può prenotare candidare per un’offerta specifica https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4FGUAU7n5-dBkM-GlWLCx0tppdeDZJpyHMlvBJMkPJptiQ/viewform

Giovani e lavoro

Ad inaugurare la Fiera e a dare il via a “Giovani in Cantiere” sarà la presidente della Provincia, Laura Pernazza, che sottolinea come “l’abbandono scolastico è un problema per i giovani che non riescono a formarsi adeguatamente e per le aziende che trovano difficoltà a reperire le professionalità necessarie sul mercato del lavoro. Noi vogliamo colmare questo gap”. Porteranno i saluti anche il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, l’assessore regionale alle politiche attive del lavoro, Michele Fioroni, e la direttrice scolastica provinciale, Filomena Zamboni.