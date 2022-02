OBIS, Obiettivo Sicurezza, inaugura nuova sede a Spoleto

Una nuova sede a Spoleto per l'azienda che eroga anche corsi teorici e pratici, sia in presenza che a distanza

OBIS inaugura una nuova sede operativa nella città di Spoleto. L’azienda vuole supportare imprese e attività sia pubbliche che private nell’ottemperare alle numerose e delicate incombenze di legge relative al tema sicurezza e nel contempo con la volontà di alleggerirle nella produzione e gestione della parte burocratica.

La nuova sede OBIS aperta dal 1 febbraio nella città del festival, si trova in una posizione strategica, in via flaminia 136, ed è quindi di facile accesso: accanto alla rotatoria di Spoleto nord e al parcheggio del supermercato Conad.

I nuovi ambienti sono stati pensati per rispondere ad ogni esigenza: vi sono una sala corsi, una sala d’accettazione, ma anche uno spazio all’aperto nel quale sarà possibile effettuare esercitazioni pratiche come ad esempio quella antincendio.

All’interro di questa nuova sede, verranno erogati sia corsi pratici che teorici. Tra i corsi in aula: Formazione lavoratori per tutti i rischi e comparti, RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Datore di lavoro che voglia svolgere direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP (tutti i macro-settori), Formazione Preposti, Formazione Dirigenti, Corso per Addetti Antincendio, Corso per Addetti al Primo Soccorso (tipo A, B-C), Primo Soccorso Pediatrico-neonatale-infantile, uso defibrillatore (BLSD), HACCP e Igiene degli alimenti.

OBIS dà la possibilità ai suoi clienti di seguirli in modalità “videoconferenza singola” o da casa garantendo la possibilità di frequentare in presenza in un aula che rispetta tutte norme anti COVID-19 .

La nuova sede di Spoleto fornirà inoltre una serie di servizi quali consulenza tecnica per l’ elaborazione documentale (Documento Valutazione dei Rischi Aziendali, Valutazioni Specifiche dei Rischi, D.U.V.R.I.), organizzazione sorveglianza sanitaria con medico del lavoro, servizi di Igiene degli Alimenti (HACCP).