Nuovo piano di lavoro di Ase Spoleto nel centro storico e nelle frazioni - Tuttoggi.info

Manutenzione stradale, segnaletica, cimiteri, controllo impianti elettrici / idrici edifici comunali, sistemazione illuminazione e verde

Manutenzione stradale, della segnaletica e dei cimiteri, controllo degli impianti elettrici e idrici degli edifici comunali, interventi per la sistemazione dell’illuminazione e del verde pubblico. Questo è il programma di lavoro di Ase Spoleto per questa settimana, fino a venerdì 16 febbraio, sia in centro storico che nelle frazioni.

Continuano gli interventi di manutenzione e di pulizia delle cunette lungo le strade Le Cese-Ancaiano e Pontuglia-Le Cese e sono in programma lavori di asfaltatura nel sottopasso di Madonna di Baiano. Previsti lavori su caditoie in via Monterone e via piazza d’Armi nella zona interessata dal mercato settimanale, manutenzione in un tratto del marciapiede in viale Marconi e opere in ferro in largo Muzio Clementi e in via Vaita de Domo.

Per quanto riguarda il verde pubblico, è previsto taglio dell’erba e pulizia con raccolta foglie a San Giacomo in via Danimarca, via Lussemburgo, piazzale Europa, piazzale Flaminio e in via Svizzera dove è in programma anche la potatura siepi. Nell’area di protezione civile in via dei Tessili, inoltre, è pianificata una attività di trinciatura.

Nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo verranno vuotati i sacchi della spazzatura e effettuati nuovi allacci e riparazioni su lampade votive.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica prosegue la verifica quinquennale degli impianti di messa a terra in scadenza e, parallelamente, il controllo delle lampade nelle zone di San Gregorio, Ocenelli, San Severo, Milano, Roselli, Montemartano e Carbognano, nonché dei tombini in via Piersanti Mattarella.

Interventi in programma anche al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’, Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ e al Complesso Monumentale di San Nicolò dove sarà effettuata la verifica dell’impianto elettrico e di sicurezza e nella Scuola XX Settembre verranno svolti lavori agli infissi.

Come di consueto le squadre dell’Ase sistemeranno la segnaletica stradale mobile in vista del mercato settimanale del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e la segnaletica disposta dalla Polizia Municipale.