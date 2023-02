Nuovo acceleratore lineare a Spoleto, Usl 2 smentisce se stessa: promesse di nuovo disattese

Nuovo acceleratore lineare, offerte entro il 31 dicembre: De Fino smentisce se stesso

Se ne riparlerà infatti presumibilmente nel 2024, visto che le offerte di gara andranno presentate entro le ore 13 del 31 dicembre 2023. Peccato che all’indomani del consiglio aperto sulla sanità a Spoleto, in visita al San Matteo degli Infermi, alla presenza del presidente della Commissione sanità Franco Zaffini e del direttore regionale Massimo D’Angelo, De Fino aveva detto che il nuovo acceleratore lineare “verrà tecnicamente installato e diventerà operativo entro il 2023″.

Addirittura l’azienda poco più di due settimane fa aveva smentito “dichiarazioni allarmistiche” (in quel caso rispondendo ai timori della consigliera comunale Maria Elena Bececco) proprio su uno slittamento dei tempi. Ora, però, lo stesso dg Usl smentisce se stesso, certificando appunto che la strumentazione prima del 2024 non arriverà di certo. A meno che l’azienda sanitaria non conti nel miracolo di aggiudicare la gara, far installare e rendere operativo il nuovo acceleratore lineare tra le ore 14 (orario in cui è prevista l’apertura delle offerte) e le 24 del 31 dicembre prossimo. Peccato che l’iter dopo l’aggiudicazione – a quanto si legge dal bando – è comunque complesso e lungo. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, infatti, la ditta dovrà presentare il progetto esecutivo che sarà approvato dall’Asl entro altri 10 giorni. Quindi, i lavori avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali per concludersi con l’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Lavori la cui durata sarà la ditta ad indicare in sede di gara e che prevedranno anche lo smantellamento dello strumento esistente, opere edili, l’installazione vera e propria con il collaudo e la formazione degli operatori.

Insomma, c’è da sperare che si riesca ad avere il nuovo acceleratore lineare funzionante almeno entro il 2024!

La relazione dell’Usl sull’attività dell’apparecchio attuale

Tra l’altro, sull’urgenza di una nuova apparecchiatura si basa anche la relazione alla base del bando di gara, dove si spiega l’attività dell’acceleratore lineare esistente ed i rischi di un suo blocco.

Negli atti dell’Usl viene infatti ricostruito che “Il Servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Spoleto esegue una media di 11.000 prestazioni (di cui oltre 7.000 sedute singole di radioterapia) all’anno per circa 400 pazienti. Il servizio è rivolto essenzialmente al trattamento di neoplasie mammarie (circa 30%), neoplasie prostatiche (circa 15%), neoplasie gastroenteriche (circa 12%), tumori metastatici (13%) e altre patologie tumorali. II Servizio è attualmente dotato dell’Acceleratore lineare SIEMENS modello Primus Plus inventario n. 115161 acquistato con Delibera 379/2005 e collaudato in data 18.10.2007, per il quale era stato affidato alla Ditta Siemens un contratto di assistenza full­risk con scadenza 31/12/2022. II sistema per radioterapia Primus Plus anche se, ad oggi, risulta funzionante seppur in modalità Best Effort, potrebbe bloccarsi in modo definitivo, qualora si rendessero indisponibili alcuni componenti non più in produzione, ma ancora stoccati presso i magazzini del costruttore, con la necessita di porlo fuori uso e bloccare il Servizio il che comporta disagi per i pazienti in trattamento e allungamento delle liste d’attesa. E’ pertanto necessario che l’acceleratore venga sostituito da un’apparecchiatura di nuova generazione caratterizzata dalla possibilità di produrre raggi X ed elettroni di varie energie, dotata dei più moderni sistemi di IGRT (Image Guided Radiotherapy) e predisposta per poter erogare i trattamenti secondo le più avanzate tecniche disponibili: IMRT e radioterapia stereotassica”.

Le altre novità dell’Usl 2 per l’ospedale di Spoleto

Oltre ad annunciare il bando per il nuovo acceleratore lineare – evitando accuratamente di citare lo slittamento dei tempi rispetto a quanto promesso appena un paio di settimane fa – l’Usl Umbria 2 annuncia altre novità per l’ospedale di Spoleto.

Per quanto riguarda il centro Dialisi del “San Matteo degli Infermi”, con la definizione del capitolato di appalto è giunto alle sue ultime fasi l’iter per la sostituzione e il rifacimento dell’impianto di osmosi del reparto dialisi, un sistema moderno di trattamento che garantisce un elevato standard di purificazione dell’acqua destinata a questo tipo di trattamento sanitario.

Novità in arrivo anche per il servizio di Pediatria con la direzione strategica aziendale impegnata a potenziare gli organici e favorire l’ingresso di nuovi specialisti. Da lunedì prossimo, 20 febbraio, si prevede l’apertura 7 giorni sui 7 h 12 del servizio di Pediatria che espleterà attività ambulatoriale, consulenze di pronto soccorso e day hospital terapeutico.

La direzione aziendale e ospedaliera ha inoltre previsto l’attivazione, dal primo febbraio scorso, del servizio di Day Surgery Chirurgico, dotato di dieci posti letto, che svolge attività chirurgica programmata grazie all’impiego di team multidisciplinari e definito l’ingresso di due dirigenti medici già operativi presso la struttura complessa di Medicina Interna.

“Si tratta di misure – conclude la nota – che confermano l’attenzione e l’impegno della Regione Umbria e della Direzione strategica della Usl Umbria 2 per qualificare la risposta assistenziale del “San Matteo degli Infermi” in funzione della riorganizzazione della rete ospedaliera e della costruzione delle necessarie sinergie per rendere efficace, efficiente e moderno l’intero sistema sanitario umbro”.