Nuove manutenzioni speciali per la pavimentazione del centro storico di Marsciano - Tuttoggi.info

Gli interventi saranno realizzati per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada soggetta a continuo degrado

A partire dalle prossime settimane ci saranno degli interventi di manutenzione della pavimentazione del centro storico del capoluogo realizzata nell’ambito dei lavori del Puc 2 tra il 2012 e il 2014. Quelli che si eseguiranno, tuttavia, non sono interventi volti a ripristinare lo stato originario della pavimentazione ma di fatto a sostituire le parti irrimediabilmente rovinate con cemento o asfalto.

“È sotto gli occhi di tutti – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Francesca Borzacchiello – come le pavimentazioni, in particolare, di via della Vittoria, via Marconi, via XX Settembre, via Umberto I° e piazza del Catraione siano soggette già da molto tempo ad un progressivo degrado, a fronte del quale interventi di riparazione puntuale stanno diventando inefficaci prima ancora che economicamente insostenibili. Questo degrado ha una semplice ragione, ovvero che la pavimentazione realizzata su queste vie e piazze non è idonea a supportare il traffico veicolare. L’amministrazione è quindi al lavoro per mettere mano, in via il più possibile definitiva, a questa situazione, nella consapevolezza che la complessa tipologia di intervento necessaria richiederà risorse economiche decisamente rilevanti”.

Intanto la priorità, al momento, è quella di ripristinare condizioni di sicurezza per i veicoli e soprattutto per i pedoni, e di farlo nel modo più economico possibile. Da qui la scelta dell’Ente di sostituire la pavimentazione ammalorata con soluzioni pratiche e sicure, sebbene non ottimali da un punto di vista estetico.

Il problema di degrado non riguarda solo la pavimentazione ma anche gli elementi di arredo, in particolare panchine in pietra, fioriere e cestini, installati sempre nell’ambito degli interventi del Puc 2. Anche in questo caso si interverrà, laddove necessario, non con interventi di riparazione, pressoché inutili e costosi, ma con la rimozione e successiva sostituzione con altri diversi arredi.