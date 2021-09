Nuova scuola vicino al “Capitini” altri 4 milioni di euro

Assegnati dalla Provincia di Perugia gli oltre 15 milioni di euro ministeriali per interventi sugli edifici scolastici

Nuova scuola vicino al “Capitini”, arrivano i soldi per il secondo stralcio. Assegnato il contributo di circa 4.338.000 di euro per la prosecuzione dei lavori del nuovo edificio scolastico. Per il primo stralcio, per il quale è attualmente in corso la gara d’appalto, l’importo dei lavori è di 4 milioni di euro.

Il contributo fa parte dei 15.238.203 milioni di euro messi a disposizioni della Provincia di Perugia dal Ministero dell’Istruzione.

Queste risorse si aggiungono all’importo di circa 11.500.000 di euro provenienti dallo stesso canale di finanziamento, già concesso alla Provincia di Perugia per 23 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sulle scuole di competenza.

I fondi sono stati destinati sulla base delle richieste avanzate dalle scuole tenendo conto delle esigenze riscontrate in materia di edilizia scolastica. In particolare per far fronte a nuovi spazi necessari, in alcuni Comuni ed Istituti, agli incrementi della popolazione scolastica.