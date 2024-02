Nuova galleria in Valnerina e variante di Serravalle, assemblea pubblica il 15 febbraio a Norcia - Tuttoggi.info

Giovedì 15 febbraio incontro pubblico a Norcia per parlare dei progetti Anas lungo la Tre Valli dopo l'audizione del comitato in Commissione regionale

Nuova assemblea pubblica in Valnerina in merito ai lavori dell’Anas inseriti nel programma RiVita, che prevede due interventi molto contestati: la realizzazione di una galleria a Castel San Felice di Sant’Anatolia di Narco e di una variante stradale (sopraelevata) a Serravalle di Norcia.

Dopo l’incontro di qualche giorno fa a Sant’Anatolia, il Comitato Patrimonio Valnerina ha promosso un altro incontro, questa volta a Norcia, giovedì 15 febbraio alle ore 21. L’appuntamento è alla Sala Digipass in via Solferino 26. Tema sono appunto “I lavori Anas sulla Tre Valli”.

Sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni interessate, alla luce anche della recente audizione del comitato in Commisione regionale.

“L’assemblea – viene spiegato – è stata indetta dopo l’esito delle altre assemblee pubbliche effettuate nel territorio della Valnerina che hanno espresso fortissima preoccupazione e contrarietà nella cittadinanza, a causa dei devastanti e lunghissimi lavori previsti per la costruzione della “Tre Valli” sopra importanti tratti della Statale Valnerina e delle contraddizioni tecniche presenti nel progetto che abbiamo analizzato nel dettaglio. I temi trattati riguardano la promozione del progetto “Valnerina La Strada più Bella dell’Umbria dalla Cascata delle Marmore a Castelluccio di Norcia”, la gestione della fioritura di Castelluccio, il completamento del tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia, la valorizzazione della navigazione turistica dei fiumi Sordo, Corno e Nera, gli interventi Anas a Serravalle di Norcia e nei tratti da Piedipaterno a Sant’Anatolia di Narco. A seguito vi sarà un dibattito aperto”.

Anche in questa occasione ci sarà una diretta Facebook per permettere a chi non potrà essere presente di seguire l’incontro.