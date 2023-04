Nuova disciplina della sosta in via della Fornace, sarà realizzato anche un percorso pedonale - Tuttoggi.info

Emessa un'ordinanza della Polizia locale, che tiene conto anche di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini | Ecco cosa cambierà prossimamente

Nuova disciplina della sosta in via della Fornace, dove il Servizio Viabilità del Comune, in accordo con il Comando di Polizia Locale di Città di Castello, ha predisposto un progetto per garantire sicurezza e fluidità della circolazione stradale, che tiene conto anche di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini.

Per veicoli e pedoni è stata ridisegnata la percorrenza dell’intera via, prevedendo con un’ordinanza specifica soprattutto l’istituzione del divieto di fermata sul lato destro della carreggiata (rispetto al senso di marcia), dall’intersezione con via Martiri della Libertà fino all’accesso carrabile del condominio di via Carlo Liviero 2 (che si affaccia proprio sul finale di via della Fornace, nei pressi dello stop).