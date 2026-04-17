Nasconde cocaina nelle mura del centro, in una crepa trovate 10 dosi | Arrestato 22enne - Tuttoggi.info

Un arresto in flagranza e il sequestro di diverse dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato. È questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri nelle vie del centro storico di Umbertide.

L’operazione è scattata in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti, che indicavano una specifica zona come possibile piazza di spaccio. Durante un servizio di appostamento, i militari hanno notato un giovane di 22 anni muoversi con fare sospetto. Il ragazzo, dopo essersi guardato intorno furtivamente, si è diretto verso alcune cavità e crepe nascoste tra le mura, prelevando piccoli involucri.

A quel punto è scattato il controllo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al giovane tre dosi di cocaina. Tuttavia, è stata la successiva ispezione nel nascondiglio individuato dai carabinieri a confermare l’attività illecita: lì sono stati ritrovati altri 10 involucri della stessa sostanza, portando il totale a circa 10,5 grammi.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato immediatamente arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto , ha disposto per il 22enne la misura del divieto di dimora in tutta la regione Umbria.