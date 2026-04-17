Miccoli "Processo non incise sul mio addio al Palermo, ma sulla carriera sì" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Tutto ciò che è successo mi ha impedito di continuare la mia carriera all’interno del mondo del calcio, dove mi sarebbe piaciuto restare ricoprendo altri ruoli”. Queste le parole di Fabrizio Miccoli ex calciatore e capitano del Palermo intervenuto a margine della presentazione del libro a lui intitolato ‘Gloria e peccato di un campione’, scritto da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi. “Avevo molte richieste per scrivere una mia biografia. Non ho mai aperto a nessuno, se non a Carolina Orlandi e Lorenzo Avola quando mi hanno scritto. Mi ha colpito il messaggio con il quale mi contattarono – racconta l’ex rosanero -. Conoscevo già Carolina, mentre con Lorenzo ci siamo subito trovati a nostro agio essendo lui di Palermo, oltre che tifoso rosanero. Se la vicenda giudiziaria ha messo fine alla mia carriera a Palermo? Sì, ma a prescindere da ciò che è successo il Palermo mi aveva già comunicato che non avremmo rinnovato il contratto – ha rivelato Miccoli -. Avrei sicuramente potuto giocare in altre squadre, infatti andai al Lecce in Serie C, sia per affrontare quanto poi successe, ma anche per giocare con la maglia dei salentini, sogno che avevo nel cassetto. Il mio errore ha tolto tanto anche alla carriera fuori dal campo, mi sarebbe piaciuto occupare altri ruoli, soprattutto nei settori giovanili. Purtroppo il processo e la condanna non mi hanno permesso tutto questo, ma non ho rimpianti”.

(ITALPRESS).

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