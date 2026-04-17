Travolto da trattore, ferito 75enne - Tuttoggi.info

Incidente agricolo nella mattinata di venerdì a Cerqueto di Marsciano, dove un 75enne è stato travolto da un trattore. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si trovava nel terreno di un conoscente per raccogliere le potature degli ulivi, quando il mezzo agricolo con un rimorchio attaccato si sarebbe sfrenato, travolgendolo.

Il marscianese è stato quindi soccorso dal personale del 118: sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. E’ stato dunque trasportato all’ospedale di Perugia con dei traumi alle gambe e al bacino, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel campo in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Todi per ricostruire la dinamica e appurare se ci siano eventuali responsabilità.