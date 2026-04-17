Caso Ternana, reazioni dei club interessati e rischio ricorsi incrociati | Bandecchi indica i tempi per l'acquisto - Tuttoggi.info

Non sorprende più di tanto l’epilogo, per ora, della vicenda giudiziaria della Ternana Calcio, che nella serata di venerdì, alla vigilia della partita con Bra, ha visto certificare la sua salvezza (almeno temporanea) dal Tribunale di Terni, che ha disposto l’esercizio provvisorio del club per tre mesi, in liquidazione giudiziale.

Provvedimento – dopo quello che annullava la liquidazione volontaria scelta dai Rizzo, che avrebbe invece portato alla cancellazione immediata delle Fere dal campionato – che consente ai rossoverdi di concludere la stagione, disputando le ultime due gare ed i playoff, per i quali la Ternana, nonostante i 5 punti di penalizzazione scontati, è qualificata matematicamente.

Tante reazioni sui social, mentre i club interessati sono rimasti cauti, facendo però trapelare le proprie posizioni su una vicenda che rischiava di cambiare le sorti della volata per la B e della corsa salvezza. che comunque potrebbe avere ancora strascichi nei tribunali amministrativi.

Le reazioni dei club

L’Ascoli, ora appaiato all’Arezzo in cima alla classifica dopo una grandissima rimonta che ha rimesso in corsa i bianconeri per la salvezza diretta, aveva messo le mani avanti, in caso di esclusione dei punti conquistati contro i rossoverde che avrebbe condannato di fatto i bianconeri a giocare i playoff. Facendo intendere che avrebbe presentato ricorso. La promozione si deve decidere sul campo, il messaggio rivendicato. Lo stesso ribadito dal sindaco Fioravanti, con una nota ripubblicata anche sul sito dell’Ascoli Calcio.

In chiaroscuro il comunicato dell’altra contendente per la B diretta, l’Arezzo. Che con il presidente Guglielmo Manzo ha diramato una nota in cui, apparentemente, non “tifava” per l’esclusione per le Fere, chiedendo però che non ci fossero “due pesi e due misure”, ricordando lo svantaggio patito per l’esclusione del Rimini. Scrivendo in un passaggio: “Vigileremo con attenzione su quanto accadrà affinché la parità di trattamento venga rispettata, tutelando come sempre l’Arezzo”.

Si guarda al caso Ternana anche dal fondo della classifica, perché l’eventuale esclusione delle Fere, dopo quella del Rimini, e con il Pontedera ormai attardato, avrebbe salvato senza più sudore tutte le altre.

La Sambenedettese, pur esprimendo solidarietà alla Ternana e alla città di Terni, ha chiesto “chiarezza e uniformità di trattamento” agli organi federali. Aggiungendo: “La U.S. Sambenedettese continuerà a tutelare i propri diritti e quelli della competizione nelle sedi competenti, con senso di responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento sportivo”.

Silenzio dal Perugia (in cerca ancora di un punto salvezza, ma potenzialmente in corsa anche per i playoff in caso di esclusione della Ternana, con il Carpi) e dalle pericolanti Torres, Forlì e Bra, avversaria, sabato, della Ternana. Che arriverà allo stadio di Sestri Levante, che ospita le gare interne dei giallorossi, con il pullman della Ternana Women di Stefano Bandecchi. Impegnato, anche da sindaco (oltre che evidentemente da ex patron rossoverde ben informato sui fatti) nella ricerca di un acquirente che in questi tre mesi voglia rilevare la Ternana. Condonata di buona parte dei suoi debiti (attraverso l’acquisto del solo ramo sportivo), ma con l’incognita di una pesante penalizzazione nel prossimo campionato per non aver rispettato i pagamenti federali alla scadenza del 16 aprile.

Insomma, Figc e Lega Pro, che con le notizie arrivate nella serata di venerdì da Terni hanno visto salvo il campionato, potrebbero ritrovarsi con un’appendice ben più lunga della programmazione di playoff e playout.

Le parole di Bandecchi

Bandecchi, attraverso un messaggio social, ha rivendicato il salvataggio, indicando in 45 giorni al massimo il tempo per trovare un acquirente ed iscrivere la Ternana al prossimo campionato. Mettendosi a disposizione del curatore “come sindaco e come imprenditore”. Confidando in un buon esito dei playoff. Lo stesso Bandecchi ha detto di aver incontrato la squadra. E mandando un messaggio alla politica “balorda” ed ai privati che hanno fatto diventare la Ternana “una baraonda”. Non lasciando una stoccata al presidente dell’Arezzo (“non ci si può attaccare al fumo della pipa”) ed a quei ternani che “hanno messo in giro il conflitto di interessi”.

(articolo aggiornato alle ore 20.45)