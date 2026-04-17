Gubbio, Filippo Farneti nominato vicesindaco per quattro giorni | Ecco perché - Tuttoggi.info

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Gubbio, Filippo Farneti nominato vicesindaco per quattro giorni | Ecco perché

Davide Baccarini

Gubbio, Filippo Farneti nominato vicesindaco per quattro giorni | Ecco perché

Il sindaco Fiorucci e il vice Gagliardi sono in trasferta in Lussemburgo
Ven, 17/04/2026 - 13:41

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Cambio della guardia temporaneo a Palazzo Pretorio. Con il decreto n. 4 del 17 aprile 2026, il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci ha disposto la nomina provvisoria di un sostituto per la guida dell’amministrazione comunale.

La decisione si è resa necessaria a causa di una trasferta istituzionale – in Lussemburgo – che vedrà impegnati contemporaneamente, dal 17 al 20 aprile, sia il primo cittadino che il vicesindaco titolare, Francesco Gagliardi. Per garantire la continuità delle funzioni istituzionali e di Ufficiale di Governo, la scelta è ricaduta sull’assessore al Bilancio Filippo Farneti.

Secondo l’ordine di precedenza stabilito dallo Statuto Comunale e dalla Giunta, l’incarico sarebbe spettato inizialmente all’assessore Carlotta Colaiacovo. Tuttavia, constatata l’impossibilità di quest’ultima di garantire la presenza nei quattro giorni stabiliti, il testimone è passato a Farneti, che ha già manifestato la propria disponibilità.

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