Nuova data per lo spettacolo "Cetra...una volta", per la Stagione teatrale 23/24 - Tuttoggi.info

Lo spettacolo CETRA…UNA VOLTA, in programma lo scorso giovedì 28 dicembre e annullato a causa terremoto, sarà recuperato mercoledì 10 gennaio alle 20.45 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

I biglietti acquistati per il 28 dicembre saranno validi per la replica del 10 gennaio.

Per l’eventuale richiesta di rimborso si dovrà fare riferimento al canale di acquisto utilizzato:

– per l’acquisto online scrivere a biglietteria@teatrostabile.umbria.it;

– per l’acquisto al botteghino, recarsi il giorno dello spettacolo (mercoledì 10 gennaio) dalle ore 17 al botteghino del Teatro Nuovo di Spoleto.

Gli abbonati non hanno diritto al rimborso.