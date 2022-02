Norme Covid, controllati in Valnerina 32 esercizi pubblici e 89 persone - Tuttoggi

Elevate anche 4 sanzioni per violazioni al Codice della strada riguardanti il mancato possesso dei documenti necessari alla guida

Serie di controlli sul territorio messi in campo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Norcia, negli ultimi sette giorni, orientati lungo due versanti.

In primo luogo i militari hanno effettuato un’incessante attività di controllo del rispetto della normativa anti-Covid, sottoponendo a verifica 34 esercizi pubblici e 89 persone mediante l’impiego di 32 mezzi e 64 militari; una persona è stata sanzionata perché durante il controllo entrava all’interno di un bar senza la prevista certificazione verde.

In secondo luogo i Carabinieri hanno svolto l’ordinaria e continua attività di prevenzione e repressione degli illeciti, sono stati impiegati 21 mezzi e 42 militari che hanno sottoposto a controllo 102 veicoli e 153 persone, di cui 38 già noti.

In questo ambito sono state elevate 4 sanzioni per violazioni al Codice della strada riguardanti il mancato possesso dei documenti necessari alla guida (patente e carta di circolazione) (art. 180 c. 1 e 2) e l’inosservanza degli obblighi in relazione al cronotachigrafo (art. 179 c. 1).