Norcia si candida a capitale europea della cultura 2033, mercoledì incontro pubblico - Tuttoggi.info

Una bellissima iniziativa della comunità di Norcia. I cittadini della città che ha dato i natali a San Benedetto – patrono d’Europa – si sono mobilitati per avviare il procedimento di candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033, come espressione non soltanto della città, ma dellAppennino centrale e dell’intera “Civitas Appenninica”.

Il progetto verrà presentato durante un’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 3 luglio alle ore 21 alla Sala Digipass di Norcia. Sono annunciate le presenze del Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore regionale Paola Agapiti, del Sindaco Giuliano Boccanera. Saranno presenti Giulio DeRita per il Censis, Gian Mario Spacca coordinatore di Hamu, Maurizio Cecconi e Raimondo Orsetti che hanno in passato curato le candidature di Venezia e Urbino per l’edizione 2019 della CEC.