Norcia, l'assessore Novelli a sostegno di Francesco Filippi. I motivi - Tuttoggi.info

Novelli annuncia il suo supporto al candidato sindaco Filippi: "Necessario fare una scelta coraggiosa verso il cambiamento"

La Giunta nursina ed il gruppo consiliare “Rispetto per Norcia” sono ormai completamente spaccati in vista delle elezioni comunali di giugno. Il sindaco sospeso Nicola Alemanno, infatti, attende l’esito del processo di secondo grado che potrebbe farlo tornare al suo posto anche se per appena un paio di settimane prima delle amministrative, ma ha già annunciato la sua ricandidatura. Mentre il vicesindaco facente funzione Giuliano Boccanera starebbe per ufficializzare la sua candidatura a primo cittadino (già nell’aria da tempo), che vede il sostegno anche del gruppo di minoranza Noi per Norcia e sembrerebbe del presidente del consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla.

Intanto l’assessore Nicolas Novelli ha annunciato il suo sostegno ad un altro candidato a sindaco: Francesco Filippi.

L’assessore comunale allo sport, infatti, ha ufficializzato la sua decisione con un post su Facebook. “Per il profondo rispetto che provo per tutti i miei concittadini – ha scritto Novelli sul social network – sento il dovere di comunicare le mie decisioni in questo momento di grande confusione ed incertezza politica. In questa situazione di stallo – che una città ferita e in cerca di rinascita non può certo permettersi – è necessario fare una scelta coraggiosa verso il cambiamento.

Non riesco a riconoscermi in dinamiche che si nutrono di improvvisazione ed approssimazione e non guardano al futuro con lungimiranza e per questo motivo, a distanza di qualche mese, sono riuscito a comprendere in pieno che nè il mio vecchio gruppo di maggioranza “Rispetto per Norcia” nè il neo gruppo politico “Norcia unità” rispecchiano le mie idee. Abbiamo lavorato cinque anni in condizioni davvero critiche a causa della distruzione e degli sconvolgimenti sociali ed economici causati dal sisma del 2016 ma sono convinto che Norcia, in questo momento, abbia bisogno di nuova energia e soprattutto di serenità nonché di ritrovarsi come comunità. A livello personale, sia Nicola Alemanno che Giuliano Boccanera rimarranno sempre miei amici, ma la politica seria vuole che si amministri per dovere civico e non per amicizia.

Vengo da un percorso personale e familiare – conclude Nicolas Novelli – che considera la politica come una missione e la libertà un valore fondante su cui costruire ogni altro percorso di crescita umana e sociale. In questi anni ho svolto il mio mandato con la massima correttezza e trasparenza seguendo questi principi. So di aver dato il massimo e continuerò a farlo con serenità sentendomi orgoglioso di poter lavorare, insieme a Francesco Filippi, candidato a sindaco di Norcia e alla sua lista civica, per un progetto nel quale riconoscermi e contribuire a costruire giorno dopo giorno nell’interesse della nostra comunità”.

A candidarsi a sindaco in questa tornata elettorale sarà anche l’ex assessore (già vicesindaco di Alemanno) Cristina Sensi. Mentre sembrerebbe sfumare la discesa in campo dell’imprenditore Giuseppe Fausti (vicino alla Lega), che già da tempo aveva annunciato la sua lista “Alba per Norcia“.