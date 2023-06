Norcia, Francesco Filippi pronto a candidarsi a sindaco - Tuttoggi.info

Francesco Filippi: "Mi presenterò alle prossime elezioni amministrative per ricoprire la carica di sindaco con la lista civica Alleanza per Norcia"

Mentre a Norcia il sindaco Nicola Alemanno è attualmente sospeso e l’amministrazione comunale e guidata dal vicesindaco Giuliano Boccanera, si iniziano a scaldare i motori in vista delle elezioni amministrative del 2024. Ad annunciare la sua discesa in campo è infatti Francesco Filippi. L’imprenditore nursino, molto conosciuto anche per aver qualche anno fa ricoperto la carica di presidente della locale Confcommercio, è pronto a candidarsi a sindaco.

Lo ha voluto annunciare lui stesso, anticipando la costituzione della lista civica Alleanza per Norcia, che vedrà a breve l’attivazione anche di un apposito sito internet. “L’educazione civica ricevuta, l’amore per la nostra comunità, per il nostro territorio, ed il grande senso civico che mi appartiene, – spiega Francesco Filippi – mi hanno fatto sciogliere la riserva, pur consapevole dell’impegno che assumo.

“Ho deciso di accogliere – prosegue – l’invito all’impegno per guidare la nostra Città che mi è stato rivolto da Consiglieri Comunali, Associazioni, Imprese, vari ambiti della Pubblica Amministrazione locale e non, molte donne e uomini che quotidianamente incontro e che mi hannochiesto di rappresentarli mettendo a disposizione il mio bagaglio di esperienze e la mia persona, di unire la nostra gente, di dare nuova motivazione e speranza per vedere Norcia e le sue Frazioni rinascere ancora, a loro ho chiesto supporto in cambio e devo dire che nessuno si è sottratto.

È per tutto questo che dopo una profonda riflessione, dettata anche dal senso di appartenenza ad una terra che non abbiamo mai abbandonato, che mi presenterò alle prossime elezioni amministrative del nostro Comune per ricoprire la carica di Sindaco con la lista civica Alleanza per Norcia.

Nei prossimi giorni – conclude Francesco Filippi – incontrerò l’ex Sindaco ed il Vice Sindaco facente funzioni, oltre ai gruppi Consiliari di maggioranza e minoranza per colloquiare sullo stato dell’azione amministrativa fin qui svolta, sulle tematiche da approfondire con i Sindaci dei Comuni della Valnerina, che vedrò tutti, e con i quali ho intenzione di collaborare fin da subito al fine di creare una nuova armonia che ci consenta di crescere come area, per poi incontrare successivamente i nostri rappresentanti della politica Regionale e Nazionale, che da tempo ho il piacere di conoscere, al fine di sostenere le istanze della nostra comunità in questo anno che ci separa dalle elezioni”.