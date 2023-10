Norcia, approvati contributi per i libri di testo per l'anno scolastico in corso - Tuttoggi.info

80 domande ammesse al beneficio, ma una presentata fuori termine. Pubblicata graduatoria all'albo pretorio

Il Comune di Norcia ha stabilito che 80 domande, relative all’anno scolastico 2023/2024, hanno avuto accesso al beneficio del contributo per i libri di testo per l’anno scolastico 23/24. Nello specifico, 23 sono le domande ammesse per la scuola secondaria di primo grado e 57 per tutti gli anni delle cosidette “scuole superiori”. Una domanda è stata presentata oltre il termine stabilito del 03.10.2023 e quindi non considerata valida.

Procedura per il Rilascio dei Contributi

Una volta fornita la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, il Comune procederà alla liquidazione del contributo. L’importo da attribuire a ciascun studente verrà determinato sulla base dei criteri e della ripartizione dei fondi approvati dalla Regione Umbria.

Rispetto della Privacy e Trasparenza Amministrativa

Nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, il Comune non ha reso noti dettagli che possano identificare i soggetti interessati. Tutta la documentazione relativa verrà conservata negli archivi dell’Ufficio. La determina è stata pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.