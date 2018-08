Norcia, allerta per un uomo sospetto tra le Sae

Timori per la presenza di possibili malintenzionati in questi giorni tra le Sae, le casette dei terremotati, a Norcia. L’avviso arriva dal Comune di Norcia dopo la segnalazione, da parte di alcune persone, della presenza di un uomo tra le Sae che chiede di entrare. Nessuno però lo avrebbe autorizzato, per questo l’amministrazione comunale invita a chiamare il 112 in caso di atteggiamenti sospetti.

“Giungono segnalazioni, verificate, – viene spiegato dal Comune di Norcia – che un uomo con accento campano giri per le SAE chiedendo di verificare l’interno delle abitazioni. Al momento non risultano incarichi da parte di alcun Ente per tali sopralluoghi. Contattate il 112 per ogni evenienza”.

