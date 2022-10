Nonno Faustino a 'I Fatti Vostri' "Mio nipote è il migliore d'Europa", poi bacia Anna Falchi - Tuttoggi

Incalzati dalle domande del presentatore, i due si sono poi fatti una vera e propria dichiarazione d’amore a vicenda in diretta: Faustino ha detto a tutti come Federico, nonostante i numerosi scherzi, sia “il nipote migliore d’Europa. Chi mai ha portato il proprio nonno ad Ibiza?”. Carlettolife ha invece descritto il suo “socio” e “compagno di giochi” come “un burbero dal cuore d’oro. E’ una persona fantastica e c’è un legame bellissimo, difficile da spiegare”.

“Tutto è nato per scherzo – ha raccontato il 34enne influencer – mi piaceva fare video e il mondo Instagram (dove oggi ha quasi 800.000 follower), ci ho creduto e sono andato avanti. Da quando ero piccolo gli facevo scherzi e ho pensato che se faceva ridere me poteva far ridere tanta gente”

“Io sono troppo buono” ha commentato Faustino strappando risate al pubblico e raccontando fiero anche dei suoi 40 anni da camionista. Alla fine, dopo quello di Belen alle Iene, il nonno più famoso d’Italia ha ricevuto anche un bacio dalla bellissima Anna Falchi. “Tanto mia moglie Maria non è gelosa…” ha concluso.