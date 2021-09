“Non mi ricordo come mi chiamo”, 62enne multato per ubriachezza molesta

L'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per vari reati è stato sanzionato per ubriachezza molesta ed espulso dal territorio nazionale

Ubriachezza molesta in un bar di Perugia: un uomo di origine straniera è stato multato dalla polizia.

La denuncia è scattata dopo che personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Perugia – in servizio di controllo del territorio – è stato inviato presso un bar della periferia dopo la segnalazione di una persona molesta. Gli agenti hanno dunque proceduto all’identificazione di un soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, alla richiesta degli agenti, non è stato in grado di declinare le proprie generalità né era in possesso di documenti di identità.

L’uomo, risultato essere un cittadino extracomunitario 62enne di origini marocchine, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di immigrazione è stato sanzionato per il proprio stato di ubriachezza molesta ed espulso dal territorio nazionale.