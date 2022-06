Nodo, da Confindustria plauso all’accordo bipartisan

Gli industriali confidano nella realizzazione dell’intera bretella, che dovrebbe rappresentare un’alternativa all’attuale tratto perugino del Raccordo con le gallerie.“Oggi siamo più fiduciosi della possibilità che quest’opera possa essere finalmente realizzata e in tempi congrui – aggiunge Mariotti – e speriamo che possa essere realizzato il progetto del Nodo nella sua interezza. Così come siamo convinti che nella realizzazione di quest’opera e in generale delle infrastrutture di cui la regione ha grande bisogno, si possano contemperare gli interessi della comunità con quelli della salvaguardia ambientale”.

Un plauso, quello degli industriali, che fa storcere ancora di più la bocca ad alcuni tra gli oppositori al Nodo-Nodino, che in piazza durante il Consiglio, hanno manifestato contro l’ordine del giorno votato, stigmatizzando quello che ritengono essere un voltafaccia da parte di alcuni esponenti politici.

Il Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”

Il Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, favorevole all’opera, sottolinea invece il tempo perso in tutti questi anni nel risolvere il problema del traffico locale e nazionale che si concentra tra Collestrada e Ponte San Giovanni. Rivendicando con orgoglio il merito di aver contribuito a veicolare informazioni e dati reali che hanno poi fatto cadere, anche tra i politici, una “corazza di giudizi precostituiti”. Dando voce alle istanze di “una larga maggioranza di opinione pubblica”, evidentemente esasperata dagli ingorghi stradali.

Per questo il Comitato saluta con soddisfazione il voto in Consiglio che giudica un “passo in avanti”. Per un’opera “utile, ma non risolutiva”, mettendo però in moto un processo che “coi tempi necessari per opere di queste dimensioni”, libererà, evidenzia il Comitato libererà le strade attuali dall’eccesso di veicoli, renderà più rapidi e sicuri i collegamenti, e darà ossigeno all’economia umbra e “ai polmoni” di chi abita a Ponte San Giovanni.