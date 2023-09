Nocera Umbra, progetto per nuova piazza Medaglie d'oro

Scegliamo Nocera presenta un progetto di riqualificazione

Una nuova piazza Medaglia d’oro di Nocera Umbra. La minoranza ha presentato una proposta progettuale per la riqualificazione di una delle piazze principali della città. “La strategia prioritaria legata all’assetto del territorio comunale deve riguardare anche la rigenerazione delle aree centrali del capoluogo in continuità con gli interventi realizzati negli ultimi anni – scrive il consigliere comunale Alberto Cesca per il gruppo di Scegliamo Nocera – L’intenzione è quella di ripensare gli spazi pubblici già esistenti attuando delle modifiche che tengano conto sia dell’aspetto architettonico che funzionale volte a rivitalizzare i luoghi e migliorare la fruibilità per i cittadini. Partendo da “idea e sviluppo” la zona in esame è lo spazio pubblico di piazza Medaglie D’Oro. La stessa è di fondamentale importanza in quanto, anche se periferica è comunque parte integrante del centro storico essendo il primo punto di avvicinamento alla città per turisti e visitatori”.

La conformazione della piazza

Delimitata su quattro lati da edifici, interamente pavimentata in asfalto, è un luogo intensamente trafficato su cui affacciano una molteplicità di attività commerciali e abitazioni private. “E’ la parte della città dove si concentra il maggior flusso di auto e bus con una viabilità che si svolge prevalentemente intorno all’elemento centrale di arredo costituito dalla fontana e dalla aiuola che la circonda. L’attuale utilizzazione della piazza così come concepita ne esclude il ritrovo dei cittadini limitandola solamente al passaggio e sosta di veicoli. L’accesso alla piazza avviene da via Umberto I, dalla Flaminia e dalla strada di via Le Mura“.

Le modifiche dell’assetto

Così la proposta è quella di “modificare un assetto di piazza oramai non più consono alle nuove esigenze, introducendo un concetto di spazio dove la centralità diventa elemento dominante, proponendo un’area totalmente pedonabile e pavimentata in prosecuzione con piazza Umberto I, a ridosso dell’edificio contenente le attività commerciali bar e tabacchi.

Le proposte

Nello specifico quello che si chiede è: “Riqualificazione dell’elemento fontana inserendo anche giochi d’acqua nelle tre vasche, modifica dell’aiuola da ridurre nelle dimensioni riportandola a quota stradale con il mantenimento dell’impianto degli alberi; Tutela dei flussi di traffico veicolare con doppio senso di circolazione mantenendo solamente le carreggiate a ridosso della struttura albergo ristorante Flaminio; Realizzazione di marciapiede pavimentato su lato della struttura albergo ristorante Flaminio; Trasferimento della dell’attuale fermata dei pullman in zona S. Felicissimo , considerando che a breve verrà messo in funzione il nuovo impianto della scala mobile; Eliminazione degli attuali posti auto da trasferire in zona S. Felicissimo ad eccezione dei posti auto per disabili. In conclusione la nostra idea è quella di dare un volto nuovo ad una parte della città rilegata da troppi anni a situazioni caotiche, non più sostenibili e non in linea con le nuove esigenze, mettendo al centro del progetto un nuovo modello di piazza che oltre alla riqualificazione preveda un luogo di aggregazione e di riunione dei cittadini“.