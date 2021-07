Nocera Umbra, inaugurazione per la mostra dei Palii

Il presidente Scattolini: "Realizzato un punto fermo del nostro programma"

Sabato 31 luglio alle ore 19 si terrà a Palazzo Dominici, sede dell’Ente Palio dei Quartieri, l’inaugurazione della mostra dei Palii e resterà aperta al pubblico fino al 31 agosto con ingresso libero.

“Obiettivo raggiunto”

“Una mostra completa dei Palii dal 1989 ad oggi – spiega il presidente dell’Ente Palio dei Quartieri Alberto Scattolini – ha sempre rappresentato un punto fermo del programma gestionale ed organizzativo dell’Ente. Ci siamo riusciti. Proprio nell’ultimissima parte del nostro triennale mandato presentiamo alla città quello che, in fondo, gli appartiene: I Drappi. Quel ‘pezzo’ di stoffa pregiato, meravigliosamente dipinto di colori e di emozioni da grandi pittori, maestri del nostro tempo, gelosamente custoditi, negli anni, dai due magnifici Quartieri di Borgo San Martino e Porta Santa Croce. In ogni Palio, da quelli del 1989 (finì pari merito e non c’erano le gare) fino all’ultimo del 2019 ci sono le urla e gli abbracci di contradaioli festanti. E sempre, in sottofondo, l’applauso della Città”.

Presentazione per il Palio 2021

Durante la cerimonia di apertura della mostra verrà presentato il Palio 2021. L’opera su tela ideata e disegnata dal maestro Aldo Canzi verrà consegnata alla città.