Nocera Umbra: Palio dei Quartieri in forma ridotta: al lavoro sul programma

Il premio 2020 sarà consegnato alla città

Si chiamerà “NOCERA NEL PALIO”, durerà tre giorni, ed avrà un format, per il secondo anno, ridisegnato sulle misure dettate dall’emergenza pandemica. Ma le bandiere ed i vessilli dei magnifici ed affascinanti colori di Borgo San Martino e Porta Santa Croce sventoleranno comunque, seppure per tre soli giorni, nella Piazza bassa e nel Centro storico della Città. Non ci sarà la competizione esaltante ed unica del ‘vero’ Palio, ma non mancherà certamente la voglia dei contradaioli di dare vita a performance di sicuro livello, legate al proprio periodo storico.

Il programma

Gli eventi che daranno vita a “NOCERA NEL PALIO” inizieranno venerdì 6 agosto per terminare domenica 8. Il programma, ancora in fase di definizione nei dettagli, prevede comunque un’attività particolarmente ampia, che partirà dal pomeriggio protraendosi fino a tarda sera. L’obiettivo è quello di vivere e far vivere il nostro straordinario Centro storico attraverso molteplici forme comunicative e culturali. Non mancherà il pomeriggio del “Garzoncello”, uno spazio dedicato ai giovani e giovanissimi dei due Quartieri, come pure sono previste forme di intrattenimento e spettacolo. Si potranno anche degustare i ‘sapori’ e gli ‘odori’ delle Taverne di San Martino e Santa Croce. E poi, la domenica sera, a conclusione dei tre giorni della Festa, nel corso di una cerimonia in fase di strutturazione, verrà assegnato il Palio 2021 alla Città. L’opera d’autore, ideata e disegnata dal Maestro Aldo Canzi, rappresenterà un omaggio, da parte di tutti i contradaioli, a Nocera e al suo spirito protettore, che ancora una volta è dovuto scendere ad abbracciare e proteggere i suoi amati figli.

I dettagli in arrivo per il Palio dei Quartieri

Il programma dettagliato, che prevede anche altri piccoli eventi di avvicinamento, tra cui, per la prima volta, una mostra dei Palii a Palazzo Dominici, verrà comunicato nelle prossime settimane.