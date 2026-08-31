Night Tech Shooting, a Spoleto innovazione per caccia e tiro e selvaggina - Tuttoggi.info

Tecnologia, tiro, innovazione e valorizzazione della selvaggina. Dopo il successo dello scorso anno, sabato 5 settembre il TAV La Torraccia ospiterà la seconda edizione della Night Tech Shooting, manifestazione organizzata dall’ASD One Shot One Kill con il patrocinio del Comune di Spoleto e dell’ATC Perugia 2.

Dalle 9 alle 19.30 il pubblico potrà vivere una giornata dedicata al mondo del tiro e alle nuove tecnologie applicate all’attività venatoria e sportiva. Aziende, operatori e appassionati saranno presenti con ottiche notturne, visori termici e sistemi di visione di ultima generazione, offrendo la possibilità di conoscere da vicino strumenti sempre più evoluti e in continua crescita.

Il programma

Il programma prevede diverse attività sul campo, tra cui tiro alla sagoma corrente, percorso caccia e prove su piastre, con l’utilizzo di ottiche notturne e visori termici. Un’occasione per mettere concretamente alla prova le tecnologie e creare un momento di confronto tra tiratori, appassionati e operatori del settore.

Grande spazio sarà dedicato anche alla carne di selvaggina, attraverso lo Street Food Wild, con l’obiettivo di mettere in risalto una filiera sempre più richiesta e apprezzata. La valorizzazione delle carni degli ungulati rappresenta infatti un’opportunità per portare sulle tavole un prodotto di eccellenza, legato al territorio, alla qualità e a una filiera che sta suscitando un interesse sempre maggiore da parte dei consumatori.

La seconda edizione conferma così la volontà dell’ASD One Shot One Kill di far crescere un appuntamento capace di unire sport, tecnologia, esperienza sul campo e valorizzazione della selvaggina, creando un momento di incontro tra operatori del settore, appassionati e pubblico.