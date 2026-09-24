Tamajo a New York "In Sicilia si può investire con grandi risultati" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È stato un bel momento. Abbiamo avuto il piacere di incontrare tantissime aziende siciliane, abbiamo incontrato e abbiamo inaugurato Little Sicily con Manfredi Barbera, abbiamo fatto un incontro col Ministro Tajani presso il Consolato Generale, abbiamo fatto questo incontro oggi con ICE. Insomma, tre giorni veramente pieni di appuntamenti che hanno messo a punto e in risalto il sistema produttivo siciliano”. Lo ha detto l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, a margine di un incontro ospitato dalla direttrice dell’Agenzia ICE per gli Stati Uniti, Erica Di Giovancarlo, sulla strategia di internazionalizzazione della Regione.xo9/trl/fsc/mca1

(Intervista di Stefano Vaccara)