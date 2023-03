Nero Norcia, fino a domenica 5 marzo la mostra del tartufo

In programma anche approfondimenti, intrattenimento e iniziative per i giovani

Nella città di san Benedetto prosegue Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. Fino a domenica 5 marzo sarà in scena la rassegna enogastronomica che celebra il pregiato fungo di cui il territorio è ricco, ma che ospita anche tipicità della Valnerina e produzioni di tante regioni italiane.

L’evento, finalmente ritornato nel centro storico della città di San Benedetto, quest’anno si è arricchito di importanti collaborazioni, come quella con UmbriaFiere, che cura gli allestimenti e la logistica e che sta lavorando per dare alla manifestazione una veste di fiera più strutturata e organizzata soprattutto in vista dei 60 anni della manifestazione. Tra i partner anche l’Università dei sapori di Perugia con i suoi professionisti nel campo della ristorazione.