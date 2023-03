Nero Norcia 2024, il sindaco Alemanno “Siamo già al lavoro per la 60° edizione”

Il primo cittadino di Norcia traccia un bilancio della manifestazione, nell’avviare formalmente l’organizzazione dell’edizione 2024

Mentre il Marzo Benedettino volge al termine, la 59* edizione di Nero Norcia 2023 – Mostra Mercato del Tartufo Nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina – sì è conclusa. Il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno traccia un bilancio della manifestazione e, nell’avviare formalmente l’organizzazione dell’edizione 2024, non si sottrae alle questioni che da tempo e nel merito, alimentano il dibattito cittadino. “Siamo molto soddisfatti – dice il Sindaco – dell’esito di questa edizione di Nero Norcia che insieme alle celebrazioni per San Benedetto, il Venerdì Santo, la Fioritura, l’Estate Nursina ed il Natale rappresentano il panel principale degli eventi attraverso i quali, con temi e modalità diverse, la città si promuove in Italia e nel Mondo”. “Un giudizio compiuto deve sempre essere espresso in termini relativi e non assoluti. E’ innegabile – continua il primo cittadino – come il complesso ed articolato sistema economico della nostra città abbia reagito, molto meglio di altri, ai terribili colpi inferti dal terremoto e dalla pandemia. Tutti i dati macroeconomici ci incoraggiano a proseguire sulla strada tracciata, a continuare a promuovere la nostra città in ogni occasione importante che ci viene concessa, approfittando del calore e dell’affetto che da ogni parte ci viene ancora riservato”.

Il Sindaco passa poi in esame Nero Norcia: “la collaborazione avviata in via embrionale e sperimentale con Umbria Fiere ha funzionato. Tutta la loro struttura ha interpretato in modo sfidante gli obiettivi posti, aiutandoci nel poco tempo a disposizione e dopo anni difficili, a riallestire un buon parterre di espositori nel centro storico della città. Così è stato anche per IKTOME, il partner istituzionale della comunicazione che si è anche occupato della prima edizione degli Show Cooking che hanno registrato il tutto esaurito per ogni evento. Il coinvolgimento dei nostri giovani e’ poi stato un grande successo. I ragazzi di Quintessenza hanno avuto un loro spazio, hanno potuto dare libero sfogo alla loro creatività, organizzando momenti di festa, gioco e confronto sui temi della condizione giovanile nella nostra città.