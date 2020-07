Nello zaino droga, un coltello e un martello: arrestato dalla polizia. Continua l’attività di controllo da parte della polizia di Stato del centro di Perugia. Gli uomini delle Volanti hanno arrestato un cittadino gambiano, classe 1998, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare i poliziotti notavano, anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, seduto sulla scalinata del Duomo, un cittadino africano, conosciuto in quanto già in passato tratto in arresto per il medesimo reato.

L’uomo teneva accanto a sé uno zaino, che custodiva gelosamente senza perderlo mai di vista. L’operatore insospettito decideva di far avvicinare una volante per eseguire un controllo.

Gli operatori hanno proceduto al controllo dello straniero. Trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente divisa in involucri; nello specifico: oltre 120 grammi di hashish di cui una parte frazionata e oltre grammi 10 di marijuana, divisa in dosi oltre euro 120 in banconote di piccolo taglio. Occultava, inoltre, un coltello e un martello utilizzati per la suddivisione dello stupefacente.

Il gambiano con precedenti specifici in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.