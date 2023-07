Nel tir di frutta dalla Spagna c'erano 64 kg di marijuana, blitz grazie a segnalazione anonima | Foto - Tuttoggi.info

Notato uno spostamento di bagagli da un furgone a un tir, scatta il blitz. La marijuana avrebbe fruttato fino a 300mila euro

E’ stata una segnalazione anonima a permettere di scoprire un carico di ben 64 kg di marijuana nascosti in un tir pieno di frutta proveniente dalla Spagna. Il blitz della polizia stradale di Orvieto è scattato in un’area di servizio in autostrada non distante dalla cittadina dell’Umbria, domenica pomeriggio.

Alla polizia, infatti, era arrivata una telefonata anonima in cui si riferiva di aver notato un anomalo spostamento di bagagli da un furgone ad un mezzo pesante in sosta nell’area di servizio in questione. Prontamente, una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto ha raggiunto il luogo indicato ed, effettuando un minuzioso controllo sul mezzo pesante segnalato, gli agenti hanno scoperto che, accuratamente nascoste in un vano d’acciaio del semirimorchio, c’erano tre borse di grandi dimensioni.

All’interno vi erano conservati 32 sacchetti di cellofan, per un totale di 64 kg di marijuana, come confermato dalle specifiche analisi della Polizia Scientifica della Questura di Terni. Il personale operante ha, come di prassi, ultimato le procedure di perquisizione su tutto il mezzo, compreso il semirimorchio: un mezzo carico di frutta proveniente dalla Spagna. La droga, che avrebbe fruttato fino a 300mila euro sul mercato al dettaglio, è stata sequestrata, in attesa di ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di Viterbo nei confronti del conducente.