Nel parco di Orvieto Scalo sarà installata una giostra inclusiva grazie alla raccolta fondi di ciCasco - Tuttoggi

CiCasco: “Risultato fortemente sperato”

“Un risultato fortemente sperato e atteso, raggiunto grazie alla generosità e alla collaborazione di tanti cittadini, famiglie, associazioni, imprenditori e amici, che, in un momento così difficile, hanno sostenuto la nostra iniziativa con passione ed entusiasmo, a conferma della grande necessità di continuare ad agire sul terreno dell’inclusione sociale, allo scopo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società”, spiegano i volontari del comitato ciCasco.

“Senza l’Amministrazione comunale di Orvieto e il direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria della Stella, Patrizio Angelozzi, che ha reso l’evento di ciCasco indimenticabile, non solo per i piccoli pazienti del reparto di pediatria ma anche per tutti i cittadini di Orvieto presenti, promuovendo le esibizioni delle associazioni Supereroi acrobatici e CROSSabili, non avremmo mai avuto successo. I concetti di integrazione e inclusione sociale devono tramutarsi in piccoli, grandi, gesti concreti. E’ importante creare dei parchi dove i giochi non solo siano fruibili da bambini con disabilità motorie, ma dove loro possano giocare insieme ai loro amici”.