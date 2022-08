Negozio del Comune in affitto in via del Mercato, prorogati i termini

È stato prorogato a lunedì 19 settembre 2022 l’avviso per la concessione di un locale di proprietà comunale in via del Mercato

È stato prorogato a lunedì 19 settembre 2022 l’avviso per la concessione di un locale di proprietà comunale in via del Mercato, da adibire ad esercizio commerciale, online nel sito istituzionale dell’Ente.

Si tratta di uno spazio di 37 mq per cui il Comune di Spoleto, con l’obiettivo di incentivare l’attivazione di attività commerciali nel centro storico della città, chiede un canone di locazione mensile di 5 euro a metro quadro, pari a 185 euro al mese.